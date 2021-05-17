В ГНС назвали новое основание для налоговой проверки: кто окажется в "группе риска"

Предприниматели, выторг которых по операциям, проведенным через регистраторы расчетных операций (РРО), не превышает 7 тысяч гривен в месяц, могут попасть в перечень субъектов, к которым нагрянут с фактической проверкой органы налоговой службы. Это касается тех субъектов хозяйствования, которые реализовывают подакцизную продукцию.

Об этом информирует Главное Управление ГНС в Хмельницкой области. Как указывается в сообщении, такая ситуация может свидетельствовать об укрывательстве субъектами хозяйствования реального объема проведенных расчетных операций через РРО.

Делая такой вывод, чиновники исходили из того, что каждый хозяйственный объект для надлежащего функционирования требует таких минимальных расходов:

6 тыс. грн – минимальная заработная плата одного наемного работника;

не менее 1 тыс. грн – на содержание объекта торговли;

коммунальные платежи, земельный налог и тому подобное;

не менее 2 тыс. грн – лицензии, налоги и другие разрешительные документы.

"По результатам отработки субъектов хозяйствования, которые отчитываются со среднемесячными выторгами менее 7 тыс. грн, в течение января – апреля текущего года проведены 45 фактических проверок, по результатам которых применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 654,5 тыс. гривен", – информируют в ГНС.

При этом налоговики указывают на наиболее характерные нарушения, которые были установлены во время проведения таких проверок:

непроведение расчетных операций через РРО и невыдача фискального чека;

продажа товаров, неотображенных в учете товарных запасов по месту реализации;

несоответствие наличных средств, указанных в дневном отчете;

необеспечение использования режима предыдущего программирования РРО для подакцизных товаров с обязательным указанием кода товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД, наименования товаров, цен и учета их количества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличат часть налогов и акцизов для того, чтобы дополнительно собрать в бюджет около 60 млрд грн. Новшества коснутся табачной отрасли, крупных промышленных производителей, рынка топлива.