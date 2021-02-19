В Германии прокомментировали новые санкции США против 'Северного потока-2'

В Министерстве иностранных дел Германии внимательно следят за "новостями из США" касательно возможных санкциях против "Северного потока-2".

Об этом заявила на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, пишет "РИА Новости". Позиция Германии по поводу проекта не изменилась.

"В отношении "Северного потока-2" наша позиция остается неизменной. И мы, конечно, внимательно следим за тем, есть ли новости в США, должны посмотреть в первую очередь содержание доклада для Конгресса", – сказала Адебар.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена 19 февраля может представить Конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2". США могут воздержатся от санкций в отношении каких-либо немецких компаний, поскольку администрация президента стремится остановить проект, не вступая в конфликт с близким европейским союзником.

Баржа-трубоукладчик "Фортуна" вышла на темп работ, который позволит ей завершить достройку участка в водах Дании одной нитки газопровода "Северный поток-2" до конца апреля. Всю нитку могут достроить до конца весны.

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