В ФРГ хотят остановить строительство "Северного потока-2": заявление экологов

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) предпринимает юридические шаги против одобрения на строительство "Северного потока-2". Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH), которое напрямую подчиняется Федеральному министерству транспорта, разрешило выполнение работ по расширению газопровода в водах ФРГ.

Об этом сообщается на сайте организации. Ассоциация защиты окружающей среды критикует приказ BSH и объявляет о дальнейших юридических мерах по возобновлению приостанавливающего действия своего собственного иска и прекращению строительных работ.

Федеральный директор DUH Саша Мюллер-Креннер заявил, что решение регулятора было принято "вопреки здравому смыслу". "Это решение Федерального управления также нарушает дух и формулировку исторического решения Федерального конституционного суда по защите климата. Совершенно очевидно, что строительство и эксплуатация "Северного потока-2" несовместимы с климатическими целями. Переоценка ископаемого мегапроекта "Северный поток-2" в свете решения конституционного суда не проводилась, но требуется срочно", – заявил он.

Также он добавил, что организация подаст заявление в Административный суд Гамбурга для восстановления приостанавливающего действия иска. "Мы исчерпаем все законные средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого мегапроекта", – отметил Мюллер-Креннер.

Ранее сообщалось, что Германия выдала разрешение на прокладку двух километров "Северного потока-2" в своих водах. На данный момент не хватает 13,9 километра одной нитки и 16,8 километра второй нитки.

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