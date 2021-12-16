В Европе рекордно подорожали б/у автомобили – что будет с ценами в Украине

В Европе дорожают старые автомобили с большим пробегом. Одно из самых больших повышений цен зафиксировано в Германии – там бензиновые автомобили выросли в цене на 59,3%, побив 30-летний рекорд. Среди причин этого – дефицит полупроводников и чипов. В Украине же, по словам экспертов, б/у автомобили тоже подорожают. Причем уже в скором времени.

"Мировая автомобильная промышленность страдает из-за дефицита полупроводников и чипов. В автосалонах не хватает новых автомобилей. Те, кто хотел приобрести новый автомобиль, продолжают ездить на старом подержанном. Или вообще выбирают б/у авто с небольшим пробегом. Как следствие, количество автомобилей с пробегом на рынке Европы уменьшается, а цена растет", – объяснили суть происходящего в Институте исследований авторынка.

Видео дня

Одно из самых больших подорожаний легковушек в возрасте до 3 лет и пробегом до 20 тысяч километров зафиксировано в Германии. По информации немецкой DAT Group, рост цен составил:

на автомобили на бензине – 59,3%;

на дизеле – 56,2%.

"Это – рекордные показатели за последние 30 лет. При чем для обоих типов авто", – отметили в Институте исследований авторынка.

Подорожание б/у автомобилей в Европе на Украине пока не сказалось. По оценкам экспертов, резкого подорожания среди самых популярных подержанных автомобилей из-за границы в Украине не произошло.

Этому поспособствовал ряд факторов. В частности:

ранее на рынок попало много бывших "евроблях", льготный период растаможки которых недавно завершился;

60% рынка подержанных авто в нашей стране формируют недорогие автомобили, стоимостью до 10 тыс. долларов. Кроме того, средний возраст ввозимых в Украину машин – 13 лет. В Европе же подорожали именно более молодые машины;

запас импортированных машин в стране еще есть, и их продают по старым ценам – потому что больше за них платить не будут.

Тем не менее, эксперты утверждают: цены расти начнут уже в ближайшем будущем. По прогнозам, б/у автомобили подорожают на 15-20% в течение первых 6 месяцев 2022 года.

Впрочем, произойти подорожание может сравнительно незаметно. По мнению экспертов, оно будет плавным, а не резким.

"Цены на подержанные автомобили будут расти на 15-20% постепенно, в течение первого полугодия 2022 года. Рост цен будет пропорционален удорожанию этих моделей в странах Евросоюза: от 10-20% на бюджетные модели, до даже 50% на дефицитные за границей легковушки с небольшим пробегом, в возрасте до трех лет", – отметили в Институте исследований авторынка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "евробляхеры" начали добровольно отдавать свои машины государству. Причина – желание избежать огромного штрафа за нерастаможку авто.