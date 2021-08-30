В ЕС заявили, что 'Газпрому' придется продать 'Северный поток-2'

В Европейском союзе считают, что российскому "Газпрому" нужно будет продать Nord Stream 2 AG, которая является его дочерней компанией. Оператор "Северного потока-2" ранее проиграл суд против немецкого регулятора Bundesnetzagentur, который принял решение не освобождать газопровод от норм Третьего энергетического пакета ЕС.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. "По словам представителей комиссии, занимающихся этим вопросом, газопровод не соответствует требованиям ЕС. Они говорят, что от продажи трубопровода никуда не деться", – говорится в сообщении.

Третий энергетический пакет Евросоюза предусматривает, что оператор проекта должен быть независимым от добытчика газа, а также, что 50% пропускной мощности трубы должно быть зарезервировано для альтернативных поставщиков. Суд согласился, что освобождать "Северный поток-2" от действия газовой директивы оснований нет.

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"Северный поток-2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Запустить в эксплуатацию планируют уже в 2021 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что реакция российского правительства на решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа по жалобе "Северного потока-2" подтверждает то, что это геополитический проект РФ. Его реализация – не общеевропейский интерес.