В ЕС забили тревогу. Германия заявила о газовой атаке РФ, Польшу волнует "Северный поток-2"

Европейские специалисты предупреждают о широкомасштабной атаке на регион со стороны РФ. Речь идет о резком сокращении поставок газа в Западную Европу. "Газпром", представленный как "путинский газовый гигант", также усилил гибридную атаку и на Украину. Своими действиями Россия хочет добиться одобрения скандального "Северного потока-2", а также это является реакцией на "зеленый курс". В Польше выступили против российского газового проекта.

По причине взрыва на трубопроводе "Газпрома" в Болгарии и приостановки прокачки в еврорегион через газопровод "Ямал – Европа" ситуация усложнилась. Об этом говорится в материале BILD.

В концерне из РФ заявляют, что все контракты будут выполнены. В то же время для немецких потребителей ситуация становится все более критической.

Как отметил представитель портала Check24, 98 основных поставщиков газа уже повысили цены или объявили о грядущем повышении стоимости. "Отдельные поставщики удваивают свои цены. В среднем их рост составляет 17,3% и затрагивает около 560 тыс. семей", – сказал он.

Видео дня

Профессор экономики Андерс Ослунд рассказал, как Россия использует энергетику для влияния на нашу страну. "Вчера Россия прекратила поставки энергетического угля в Украину и запретила Беларуси поставлять электроэнергию в Украину, и сама этого не делает", – отметил специалист.

Помимо этого, компания "Газпром" сократила поставки газа в Европу через Украину до 52% от согласованного количества. По этой причине давление на ГТС падает.

"Есть неопровержимые доказательства того, что Россия использует поставки газа в качестве оружия. Этого больше нельзя отрицать. Россия хочет разрушить украинский транзитный маршрут, и, согласно совместной декларации от 21 июля, Германия и США должны обеспечить, чтобы агрессивные политические цели Кремля были остановлены", – заявил гендиректор ОГТСУ ("Оператор ГТС Украины") Сергей Макогон.

Несмотря на все вышеизложенное, Министерство иностранных дел ФРГ видит ситуацию иначе. В ответ на запрос BILD заявили, что "Россия пока выполнила свои договорные обязательства". Они "продолжают тесно координировать свои действия с администрацией США в реализации совместной декларации".

Польский энергетический регулятор URE 4 ноября представил заключение об угрозах безопасности энергоснабжения в ЕС из-за возможной сертификации газопровода "Северный поток-2". Это ответ на запрос Федерального министерства экономики и энергетики Германии, он является частью консультаций, проведенных в связи с процедурой сертификации оператора проекта.

Президент URE указал на угрозы и риски безопасности поставок газа государствам-членам Евросоюза, пишет пресс-служба ОГТСУ. Кроме того, в заключении отмечается и позиция украинского энергорегулятора (НКРЭКУ).

В ней говорится, что для обеспечения поставок газа в ЕС за счет диверсификации источников поставки, украинский транзитный коридор должен быть доступен для использования другими сторонами, а не только "Газпромом". Также он должен оставаться в рабочем состоянии.

Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром" ;

Правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы должны применяться ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) к исходной точке в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Эксперты все чаще предупреждают о возможности "Газпрома" эскалации конфликта в Европе. "Я начинаю сомневаться, что речь идет только о "Северном потоке-2", – заявил специалист по газу, профессор Алан Райли.

Он предположил, что РФ хочет отомстить Западу за противодействие изменению климата. "Это реакция Москвы на "зеленый курс". Вы не сможете осуществить энергетический переход без согласия России и только на российских условиях", – отметил Райли..

Французский эксперт по рынку газа, профессор Тьерри Брос называет нынешние события "местью президента Путина" за объявленный конец ископаемого топлива в Европе. "Поскольку мы знаем, что у "Газпрома" есть свободные производственные мощности, рекордно низкий экспорт газа можно объяснить только скрытой российской повесткой дня", – заявил профессор.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться до 8 мая 2022 года, если регулирующие органы будут использовать все время, которое им разрешено. В Польше продолжают выступать против запуска газопровода, а в ЕС заявили, что опрашивают производителей и поставщиков газа, рассматривая "все обвинения в возможном антиконкурентном поведении".