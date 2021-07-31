В ЕС ожидают, что цены на газ продолжат расти

В Европейском Союзе рынок ожидает, что высокие цены на газ сохранятся до марта 2022 года. После этого срока возможно их снижение.

"Сейчас фьючерсные контракты на хабе NCG отражают ожидания рынка относительно сохранения высокой цены газа в марте 2022 года и последующей нормализации. Фьючерс на 1 квартал 2022 года предусматривает цену газа 34,5 евро/МВт-ч, на 2022 год – 25,7 евро/МВт-ч)", – заявили представители "Оператора ГТС Украины". Об этом сообщает "Укринформ".

В то же время существует возможность отклонения фактической цены газа зимой как в сторону снижения, так и в сторону увеличения.

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Газ может подешеветь в случае отказа "Газпрома" от ограничения поставок. Подорожание "голубого топлива" произойдет в случае углубления дефицита.

Напомним, что одна из причин, по которой растут цены на газ: "Газпром" ограничивает поставки газа в ЕС. Украина предлагает использовать дополнительные возможности газотранспортной системы, чтобы полностью компенсировать запрос на голубое топливо. Однако Россия сдерживает продажи. Это может быть связано с двумя факторами:

РФ таким образом доказывает необходимость запуска дополнительного канала поставок – "Северного потока-2";

из-за ограничения предложения искусственно завышаются цены, это позволяет зарабатывать больше, продавая меньше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, спотовая цена газа в Европе превысила отметку 500 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, стоимость голубого топлива установила рекорд за последние три года.

Значение ближайшего к спотовым котировкам контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – достигло 510 долларов за тысячу кубов, или 40,79 евро за тысячу кВт/ч.