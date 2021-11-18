В ЕС готовы слушать Украину в процессе сертификации "Северного потока-2"

Еврокомиссия (ЕК) готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки заключения комиссии по проекту решения немецкого регулятора (Bundesnetzagentur) о сертификации газопровода "Северный поток-2". Так, Украина станет активным участником сертификации не только политически, но и юридически.

Об этом заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко 18 ноября. Стороны обсудили вопросы сертификации российского газового проекта, безопасности поставок топлива в Европу, а также возможные варианты уменьшения влияния энергокризиса на еврорегион, сообщает пресс-служба Минэнергетики.

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Помимо этого, Украине предложили принять участие в "группе риска". Ее создали в соответствии с Регламентом о безопасности поставок, который состоит исключительно из государств-членов Европейского союза.

Цель заседания "группы риска" – консультации касательно состояния энергобезопасности в нашей стране. Также будет обсуждаться выработка совместных решений и взаимопомощь вместе со странами Европы в кризисных ситуациях.

"У нас есть качественная экспертиза в сфере транспортировки газа, оперирование большими объемами газа и понимание того, как Россия может нарушать европейские правила. Поэтому привлечение Украины к европейским процессам обеспечения энергетической безопасности будет выгодно и для Украины, и для Европы", – заявил Галущенко.

Ранее немецкий регулятор принял решение допустить к процессу сертификации Украину. Речь идет о госкомпаниях НАК "Нафтогаз" и "ОГТС" ("Оператор газотранспортной системы Украины").

При этом 16 ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", решив, что компания-оператор газопровода должна быть зарегистрирована в ФРГ. Это уже привело к скачку цен на газ в Европе. В "Нафтогазе" заявили, что таким образом "Газпром" прибегает к "юридическим трюкам".

В случае запуска российского "Северного потока-2" сразу 4 украинских населенных пункта потеряют газоснабжение. Речь идет о городе Волчанске (Харьковская область), Могилев-Подольском (Винницкая область), пгт Троицком и селе Воеводском (оба – Луганская область).

OBOZREVATEL сообщал ранее, что как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, если новым канцлером ФРГ станет Олаф Шольц, по телефонному разговору он предложит ему работать во имя мира и "не давать Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы". По его словам, Германии нужно отказаться от российского "Северного потока-2".