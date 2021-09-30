В экономике Украины кризис, в таких условиях нельзя повышать тариф на передачу электроэнергии – письмо ФРТУ к "Укрэнерго"

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн / МВт*ч, инициированное НЭК "Укрэнерго", приведет к кризисным последствиям, ведь расходы транспортной отрасли вырастут на 1,2 млрд грн в год. Взамен компания имеет потенциал для снижение этого тарифа, если оптимизирует свои доходы и расходы.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей транспорта Украины к Председателю правления "НЭК Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца новости).

"В условиях кризисных явлений в экономике, когда транспортная инфраструктура нуждается в дополнительных средствах для обновления, любой рост тарифа на передачу электроэнергии повлияет негативно. Кроме того, повышение тарифа будет стимулировать сокращение спроса на электроэнергию, что приведет к уменьшению поступлений оператора системы передачи и дальнейшей необходимости повышения тарифа", – отмечают в ФРТУ.

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В Федерации отмечают: НЭК "Укрэнерго" имеет ресурс для снижения тарифа на передачу электроэнергии, но для этого предприятию необходимо перечислить объем своих расходов с учетом потенциала оптимизации.

"Расходы на оплату труда и отчисления на социальные мероприятия необоснованно завышены. Не оспаривая важность достойной заработной платы работников НЭК "Укрэнерго", важно понимать невозможность ежегодного роста фонда оплаты труда на 30%. Во-вторых, рост заработных плат должен сочетаться с повышением производительности труда и оптимизацией штатов. В таком случае можно добиться роста зарплат без увеличения расходов на оплату труда", – отметили в ФРТУ.

Также в Федерации указали, что кредиты, полученные предприятием в 2020-2021 гг., должны учитываться в тарифе на передачу электроэнергии только в части стоимости процентов. Ведь тела кредитов являются расходами предыдущих периодов, а потому не должны приниматься в расчет тарифа на передачу электроэнергии на 2022 год. Поэтому расходы на возвращение привлеченных кредитов необоснованно завышены на 4,3 млрд грн.

Кроме того, в ФРТУ призвали НЭК "Укрэнерго" направить письма к премьеру и министру энергетики Украины, с просьбой подготовить проект постановления об установлении экономически обоснованных цен на электроэнергию для бытовых потребителей.

"Все это позволит перечислить тариф на передачу электроэнергии до уровня 271,46 грн/МВт*ч", – подытожили в письме.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн / МВт*ч. В то же время в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое – из 113 грн МВт-час до 293,93 грн за МВт-час.

Ранее заместитель директора Департамента аналитических исследований Федерации работодателей Украины Ольга Кулик заявила, что по подсчетам ФРУ, рост тарифов на передачу будет стоить промышленности 30 млрд грн. По ее словам, в такой ситуации под угрозой окажется само наличие промышленных предприятий в Украине.