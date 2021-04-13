В Египте арестовали судно 'Ever Given': от владельца требуют почти $1 млрд

Экономический суд Исмаилии (Египет) издал предупредительный приказ об аресте судна "Ever Given", которое ранее заблокировало Суэцкий канал. Управление канала обратилось в суд с ходатайством о подписании изъятия судна до тех пор, пока не будет выплачена сумма в размере $900 млн.

Об этом сообщает издание Shorouk news. Средства пойдут на покрытие расходов по техническому обслуживанию судна и восстановления движения в канале.

В настоящее время судно находится в районе Горьких озер в Исмаилии. Постановление было выдано в заявлении об аресте, поданном в суд властями Суэцкого канала.

Так, 400-метровый контейнеровоз Ever Given 23 марта застрял в самом узком участке Суэцкого канала и полностью его заблокировал. По предварительным данным, причиной послужили неблагоприятные погодные условия.

Напомним, блокировка Суэцкого канала на 6 дней могла принести около $1 млрд. убытков. Такую информацию озвучил глава управления водного объекта адмирал Усама Рабиа. Окончательную сумму потерь пока подсчитывают.

Как сообщал OBOZREVATEL​, цены на нефть эталонных марок резко упали на фоне информации о разблокировке Суэцкого канала из-за застрявшего там грузового контейнеровоза Ever Given.