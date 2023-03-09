В ДТЭК рассказали о последствиях ракетной атаки РФ: серьезно повреждено оборудование 

В Украине 9 марта от российского ракетного обстрела пострадал целый ряд объектов энергетической инфраструктуры. Повреждено оборудование трех ТЭС ДТЭК,.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании. "Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий", – отметили в компании.

Отметим, россияне в результате обстрела повредили линию, которая питала Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Она находится во временно оккупированном Энергодаре. По состоянию на утро 9 марта Россия также обстреляла энергетические объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Россия 9 марта совершила очередное военное преступление и нанесла 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В результате украинским энергетикам пришлось применить экстренные отключения тока. Фактически из-за атаки РФ впервые почти за месяц стабильная работа энергосистемы нарушена.

Как минимум в трех областях введут более длительные графики отключения электроэнергии (Житомирская, Харьковская и Одесская области).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергетике. Так, из-за ракетной атаки поврежден целый ряд объектов.

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