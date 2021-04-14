В Дія рассказали, кто и сколько заплатил за приложение

Портал Дія разработали за деньги иностранных доноров в рамках международной технической помощи. При чем первую версию приложения разработала команда EPAM бесплатно (хотя, рыночная цена такой услуги – $500 тыс).

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Дія. Отмечается, что во время работы над паспортами с EPAM, параллельно была создана Diia Company – первая украинская государственная IT-компания.

При этом уже сейчас есть услуги для приложения, которые заказывают через Diia Company. На это выделяется бюджетное финансирование.

"Diia Company – это компания in-house, которая полностью вовлечена во все наши проекты и дает результат намного быстрее, чем любая другая с рынка. Очевидно, если бы компания с рынка работала с такой же скоростью как и Diia Company, то это было бы дороже. Сейчас выплаты идут только на заработные платы сотрудников. Команда горит процессами и в короткие сроки создает новые сервисы для Дії. Вместе мы нацелены на результат", – говорится в сообщении.

Также в Дія добавили, что Министерство цифровой трансформации Украины упрощает бюрократические процессы, развивает и внедряет современные онлайн-сервисы, чтобы общение бизнеса и граждан с государством было максимально удобным и прозрачным. "Мы убираем человеческий фактор со всех процессов и, как следствие, уменьшаем коррупционные риски", – отмечают в компании.

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