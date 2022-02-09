В Дії появятся еще два документа

В приложении Дія вскоре появятся новые документы: электронное удостоверение ветерана войны и пострадавшего участника Революции Достоинства. Соответствующее решение в среду, 9 февраля, принял Кабмин в ходе заседания.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины. В ведомстве отметили, что такой документ будет равноценным бумажному и всегда под рукой – в смартфоне.

В Минцифры подсчитали, что нововведение будет полезным более 1 миллиону украинцев-ветеранов войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и людям, на которых распространяется Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Отмечается, что электронное удостоверение ветерана реализует Министерство по делам ветеранов совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке IREX – международной некоммерческой организации, специализирующейся на содействии образованию и развитию.

"Это один из первых шагов, которые упростят жизнь ветеранов и станут началом дальнейшего воплощения новых сервисов", – сказано в сообщении.

В ведомстве также в очередной раз напомнили, что Дія является безопасным приложением, потому что она не хранит личные данные граждан, а лишь подтягивает необходимую информацию из государственных реестров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дії уже введен ряд новых функций. В частности, Зеленский пообещал выдать вакцинированным гражданам из категории 60+ современные смартфоны, поэтому в Дії украинцам было предложено выбрать название для этого проекта.