'ЄДідусь' или 'Бабусяфон': в Дії спросили украинцев, как назвать проект Зеленского

В приложении Дія появились опросы мнения граждан. В первую очередь у украинцев решили спросить, как назвать новый проект президента Владимира Зеленского, который пообещал выдать вакцинированным гражданам из категории 60+ современные смартфоны.

Среди вариантов названия "Бабусяфон", "Єдідусь" або "Єбабуся" и "єСмартфон". В опросе уже приняли участие более 50 тысяч пользователей Дії.

"Мы долго думали, как назвать эту программу. Выбирайте вариант, который вам нравится, и помните, что все это – только начало", – сказано в сообщении.

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В приложении отметили, что преимущества цифрового государства должны быть доступны всем гражданам Украины, независимо от их возраста.

Самый первый вопрос в опросе Дії касался новых цифровых услуг. Пользователям предложили выбрать самое полезное для них нововведение. Среди вариантов были смена места регистрации, справка о несудимости и назначение надлежащего пользователя транспортного средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский рассказал, что в Украине уже этой весной запустят новую программу єПідтримки. Согласно этому нововведению, вакцинированные граждане, которым исполнилось 60 лет, получат бесплатный смартфон и льготный интернет.