В Бельгии заблокировали 8 тысяч элитных авто, направлявшихся в Россию

В Бельгии "застряли" около 8 тысяч элитных автомобилей. Они направлялись в Россию, однако из-за санкций все еще остаются в порту Зебрюгге.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Среди этих автомобилей – Lexus, Cadillac і Mercedes и другие известные модели. Они были доставлены из Азии в Бельгию и уже оттуда их должны были отправить в Россию.

Однако с недавних пор в РФ запрещено экспортировать транспортные средства, стоимость которых превышает 50 тысяч евро. Это так называемый запрет на роскошь.

По словам Марка Адриансенса, директора автомобильного терминала порта в Зебрюгге, помимо автомобилей в порту "зависли" и другие товары, отныне запрещенные для экспорта в РФ.

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