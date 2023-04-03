Увольнять украинцев будут чаще, чем нанимать – опрос НБУ

Украинские предприятия не намерены кардинально менять количество своих сотрудников. Однако тех, кто все же готовится нанять новых, почти вдвое меньше, чем тех, кто будет проводить увольнения.

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Об этом засвидетельствовали результаты ежемесячного опроса НБУ. Согласно им:

80% опрошенных компаний не планируют увеличивать, либо уменьшать количество работников;

13 сообщили о планах провести сокращение штата;

7% – расширить его.

"Оценки занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, пока не ожидают увеличения общей численности своих работников. Наименее пессимистические оценки у торговых предприятий", – говорится в сообщении.

Что происходит на рынке труда

В целом же, по данным экспертов, ситуация на рынке труда улучшилась. Причин для этого несколько – в частности:

нет жестких ограничений на потребление электроэнергии, и теперь бизнес может создавать рабочие места;

растет конкуренция за работников.

"Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы человек не поменял свою работу. По числу вакансий видим, что на Work.ua – 71 тыс. вакансий (до полномасштабной войны было около 100 тысяч). На OLX уже такое же количество, как и до полномасштабной войны, однако предложения рассчитаны для голубых воротничков (рабочих. – Ред.)", – рассказывает эксперт рынка Татьяна Пашкина.

В то же время она отмечает, зарплаты в 2023-м будут расти неравномерно. В первую очередь на прибавку могут рассчитывать те, кто важен для работодателям – им могут повысить зарплату и на 20%.

А вот массовой индексации для всех, скорее всего, не будет. Причина – работодатели не могут планировать не только на следующий год, но даже на следующий квартал.

"У работодателя сейчас нет достаточных средств, чтобы оплачивать опыт сотрудника. А те, кто имеют опыт, всегда имеют более высокие ожидания по заработной плате", – констатировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 в Украине было зафиксировано открытых вакансий больше, чем резюме. Кроме того, по сравнению с январем количество вакансий увеличилось на 11%. Чаще других работу ищут украинцы в возрасте 16-24 лет – их почти вдвое больше, чем соискателей в возрастной категории 25-35.

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