Увольнение Коболева отразится на переговорах с МВФ – Bloomberg

Решение украинского правительства уволить Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" может привести к осложнению переговоров с МВФ о получении макрофинансовой помощи на $5 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что этот неожиданный шаг рискует расстроить западных инвесторов, включая МВФ, которые поддерживали Коболева.

"Коболев был главным архитектором энергетической реформы, которая помогла бывшей советской стране сократить дефицит бюджета. Он также привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре с российским "Газпромом" в 2018 году. Однако он столкнулся с некоторой критикой, поскольку расходы на отопление постепенно увеличивались", – говорится в сообщении.

Ранее Андрей Коболев, которого уволили с должности главы НАК "Нафтогаз Украины", прокомментировал решение Кабмина и попрощался с компанией. Он отметил, что позволил себе последнюю приятность, как глава "Нафтогаза", – подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе.

Коболев отметил, что у него есть претензии к вчерашним решениям правительства. Однако не в части увольнения, а в том, что они сейчас "ставят крест на реформе корпоративного управления".

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