Коболев отдал ключи Витренко и заявил, что позволил себе 'последнюю приятность'

Андрей Коболев, которого уволили с должности главы НАК "Нафтогаз Украины", прокомментировал решение Кабмина и попрощался с компанией. Он отметил, что позволил себе последнюю приятность, как глава "Нафтогаза", – подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе.

Об этом Коболев сообщил в Facebook. "Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе". Это были насыщенные 7 лет 1 месяц 3 дня превращения невозможного в достижимое. No Regrets. Озвучивать перечень достижений "Нафтогаза" за это время считаю лишним. Их знают наши оппоненты, знают наши союзники. Все, что мы сделали, уже вошло в историю и эти факты не уничтожить", – написал он.

Коболев отметил, что у него есть претензии к вчерашним решениям правительства. Однако не в части увольнения, а в том, что они сейчас "ставят крест на реформе корпоративного управления".

По его словам, с 2014-го Украина твердо решила, что на государственной собственности должно зарабатывать государство и граждане, а не приближенные к денежным потокам политики. "Одно вчерашнее решение правительства отправляет в помойку все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать", – добавил предприниматель.

Коболев заявил, что он "не намерен устраивать цирк" и подставлять под удар "Нафтогаз". "Сейчас основная задача команды – сохранить динамику, которая установилась у нас в течение последнего времени, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы. Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко", – написал он.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаз Украины". Вместе с ним из компании уйдет и наблюдательный совет. Соответствующее решение, как говорится в заявлении правительства, приняли из-за "неудовлетворительной работы "Нафтогаза".

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