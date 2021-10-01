Ущерб на сотни миллионов: чиновники госкомпаний вывезли из Украины в ЕС ценные породы леса

В Украине с начала 2021-го осуждены уже 43 организатора масштабных схем незаконной вырубки леса и продажи древесины. Как заявляют в СБУ, среди них попадаются даже чиновники госпредприятий. Незаконная деятельность нанесла нашей стране ущерб на сотни миллионов гривен. При этом таких случаев может стать куда больше, если в Украине отменят мораторий на экспорт леса-кругляка.

Служба безопасности Украины также нейтрализовала 7 организованных группировок, они нелегально вырубали и продавали оптом лесные ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 1 октября.

Так, в результате проведения спецопераций в Кировоградской, Черкасской и Ровенской областях заблокировали деятельность межрегиональной преступной группировки, в состав которой входили чиновники Государственного агентства лесных ресурсов, а также представители нескольких коммерческих структур в сфере экспорта.

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Они вывозили украинскую древесину за рубеж. Туда же входили и ценные породы деревьев и пиломатериалов. Размер ущерба, нанесенному государству оценивается в более 200 млн грн.

СБУ ликвидировала схему нелегальной продажи в страны ЕС. Среди организаторов было несколько руководителей гослесхозов. Схема нанесла ущерб Украине в миллионы гривен.

В то же время в Черниговской области разоблачили 4 должностных лиц государственного предприятия. Они незаконно сбывали древесину на более чем 2,5 млн грн.

В Украине могут отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. Это может активизировать "черных лесорубов" и привести к еще большей вырубке лесов.

"Когда из Украины вывозят необработанный лес, в результате этого в стране полностью уничтожено деревообрабатывающее, мебельное производство. Закон действует с 2015 года, за это время 80 000 человек получили работу в деревообработке. Десятки, сотни новых предприятий по Украине", – заявил один из инициаторов моратория, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Также отмена моратория приведет и к таким последствиям:

без работы могут оказаться тысячи украинцев;

уничтожит развитие деревообрабатывающей промышленности;

экономика Украины потеряет десятки миллиардов долларов;

усугубление экологической ситуации.

Еврокомиссия с момента введения моратория на экспорт леса в 2005-м была недовольна инициативой Украины. В 2015-м нардепы продлили запрет, но прописали его так, что главная его причина – защита не экологии и природных ресурсов, а экономики. И данную формулировку Арбитраж после иска ЕК признал неправомерной.

Страны ЕС очень заинтересованы в том, чтобы Украина продолжила экспорт леса без каких-либо мораториев. Крупные заводы открывают в Польше, Германии, Румынии, а сырье для изготовления этой мебели хотят ввозить из украинских лесов и задешево.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, продажа леса-кругляка ставит Украину в самый низ производственной цепочки, а компаниям это приносит лишь минимальную прибыль. Как заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс, если компании хотят продавать необработанную древесину за рубеж, то "это не очень разумно".