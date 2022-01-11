"Укрзалізницю" обвинили в манипуляциях с ценой билетов: как не переплачивать при онлайн-заказе

В процессе бронирования билета через официальный сервис "Укрзалізниці" клиенту не сразу предоставляется информация о стоимости дополнительных услуг – обеда, постели или питья. При этом перед услугой "напиток" изначально стоит галочка, при убирании и проставлении которой стоимость билета не меняется, что может создать ложное впечатление о том, что допуслуга является бесплатной. В самом же перевозчике говорят, что это сделано для того, чтобы пассажир имел возможность приобрести напитки вместе с билетом.

Итоговая же сумма, включающая дополнительные услуги, отображается только в корзине. На этот факт у себя в Facebook обратил внимание один из пользователей сервиса, назвав такую систему "замаскированным мошенничеством" и "умышленным обманом".

При этом он подчеркнул, что изменение стоимости в корзине можно не заметить. По его мнению, этим "Укрзалізниця" умышленно обманывает своих пассажиров.

"Абсолютно можно не заметить, как уже только в самом конце, при формировании расчетного документа, сума стала больше. Выглядит как умышленный обман", – подчеркнул он, отметив в своем посте официальный аккаунт Антимонопольного комитета. Тот же пока никак не отреагировал на ситуацию.

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Что ответили в "Укрзалізниці"

Представители "Укрзалізниці" под постом о, как считает его автор, их манипуляциях, объяснили, что значок перед дополнительной услугой "напиток" поставлен заранее, чтобы "пассажир имел возможность приобрести напитки вместе с билетом".

"Стоимость билета с приобретенными напитками меняется в корзине. Там можно проверить всю информацию по проездному документу до оплаты и отказаться от оформления", – также рассказали в компании. О том, почему цена услуги не указывается при ее выборе, а также почему при этом стоимость билета в поле его оформления не меняется, в "Укрзалізниці" не объяснили.

Цена допуслуг нигде не указывается

OBOZREVATEL решил проверить озвученную информацию. И оказалось, что "Укрзалізниця" действительно не указывает цены на дополнительные услуги при оформлении билетов. О повышении же стоимости проезда узнать можно исключительно в корзине.

Так, в поле оформления билета его стоимость не меняется ни при убирании, ни при проставлении галочки "Напиток". То, что он стоит 10 грн выясняется только в корзине.

Кроме того, при наведении курсора на значок справки (располагается около названия допуслуги), указывается только общая информация об услуге: выбор напитков и их объем (для воды). О цене же информации нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что "Укрзалізниця" ввела плату за распечатку электронных билетов. Сделать это можно в любой кассе на любом вокзале Украины за 12 грн.