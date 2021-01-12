"Укрзалізниця" запустила чат-боты для покупки билетов и еды в поездах

Компания "Укрзалізниця" 12 января запустила первый чат-бот для пассажиров в мессенджерах Viber и Telegram.

С помощью них можно покупать или возвращать билеты, заказывать питание во время поездки, просматривать расписание поездов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чтобы платить за билеты непосредственно в Viberили Telegram, можно привязать платежную карту в электронном кошельке или же использовать Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

Пока что в мессенджерах можно купить билеты на скоростные поезда "Интерсити+" и посмотреть их расписание.

Скриншот видео

В УЗ рассказали, что этот проект реализован совместно с Visa и американской компанией Middleware Inc. Она первой в мире интегрировала технологию оплаты в чат-боте в мессенджере с помощью токенов Visa (эта технология делает платежи в чат-ботах более безопасными).

Кроме того, в Viber и Telegram граждане смогут получить обратную связь. Поддержка осуществляется на украинском, английском и русском языках.

На сайте УЗ заявили, что за первые часы работы чат-ботов ими воспользовались почти 2,5 тысячи клиентов (55% в Telegram и более 45% в Viber).

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