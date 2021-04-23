Глава "Укрзалізниці" Юрик закупил топливо у компании, близкой к Медведчуку

"Укрзалізниця", оставшись без топлива, 22 апреля заключила срочный контракт на поставку дизеля с компанией "Анвитрейд". Примечательно, что именно эта компания накануне отказалась отгружать монополисту топливо, создав тем самым кризисную ситуацию.

Только теперь за каждую тонну УЗ заплатила "Анвитрейду" на 3 тыс. гривен больше. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Прозорро".

Так, 22 апреля, когда запасы дизеля полностью иссякли, УЗ в экстренном порядке закупила 50 тыс. тонн топлива на 1,35 миллиарда гривен. Тогда же Иван Юрик, и.о. главы УЗ, отчитался о преодолении кризиса.

Но на самом деле, экстренный договор заключили с компанией "Анвитрейд" – той самой, что 17 апреля отказалась отгружать УЗ дизель, хотя у нее был действующий контракт. То есть, вместо того, чтобы обратиться в суд, потребовать выполнения договоренностей и пригрозить санкциями, УЗ просто подарила компании новый контракт.

Более того: по новому контракту, УЗ заплатила за тонну дизеля 26 980 грн вместо 24 223 грн/т, как было в предыдущем. Таким образом вырисовывается следующая картина: "Анвитрейд" отказался поставлять УЗ топливо по старой цене, создал кризис, и УЗ экстренно подарила компании новый контракт – переплачивая на каждой тонне дизеля 3 тысячи гривен.

Компанию "Анвитрейд" участники рынка связывают с олигархом Виктором Медведчуком. Впрочем, она не единственная, кто отметилась в экстренной закупке топлива. Так, контракт на 20 000 тонн получила "Трейд Коммодити" – компания, которая в марте тоже отказалась поставлять УЗ топливо.

Напомним, о критической ситуации, связанной с нехваткой дизеля, УЗ заявила 19 апреля. А уже 20 апреля СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы хищения дизтоплива в структурных подразделениях АО "Укрзалізниця". Как заявили в СБУ, убытки могут достигать десятков миллионов гривен, а "функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге".