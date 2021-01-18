"Укрзалізниця" захотела пустить поезда со скоростью 350 км/ч

У "Укрзалізниці" есть амбициозный проект высокоскоростного движения поездов – до 300-350 км/ч.

Об этом заявил глава компании Владимир Жмак, сообщается на сайте УЗ. Он уточнил, для этого необходимо привлечь значительные инвестиции.

Речь идет о сообщении Киев – Львов, Киев – Харьков и Киев – Одесса. Проект сейчас обсуждается и уже есть заинтересованные участники.

"Нам нужны инвестиции, сами этот проект мы не осилим. Нужен инвестор, заинтересованный в концессионном подходе", – сказал Жмак.

Он пояснил, что концессия является единственным инструментом, который позволит привлечь международного игрока для реализации проекту.

По словам Жмака, первым шагом должна стать концессия вокзалов, что позволит превратить их в большие торговые центры.

"Для пассажиров и для "Укрзалізниці" на вокзале нужны пути, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" проводит работы, чтобы восстановить железнодорожное сообщение с территориями, граничащими со временно оккупированным Крымом.