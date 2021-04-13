"Укрзалізниця" остановила часть рейсов: куда нельзя поехать

"Укрзалізниця" в марте-апреле 2021-го внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего сообщения. Приняли решение временно отменить количество рейсов в Западную Украину: №29/30 Киев – Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля – 2%), №5/6 Ужгород – Херсон (6 вагонов из 10, населенность с 11 по 25 апреля – менее 1%), №243/244 Киев – Рахов (11 вагонов из 18, населенность с 11 по 25 апреля – 7%).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". При этом, уже добавлены в расписание поезда №77/78 Харьков – Мариуполь, №119/120 Львов – Запорожье, №719/720 Харьков – Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда №19/20 Попасная – Киев (по четным дням недели).

Также отмечается наличие широкого выбора альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день различного класса в львовском направлении. В случае отмены рейса возвращается полная стоимость билета.

"Укрзалізниця" возобновила курсирование ряда поездов в Закарпатскую область в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Кроме того, по причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования нескольких поездов.

Так, поезд №773/774 Киев – Шостка будет курсировать три раза в неделю вместо 5 (по 5, 6, 7 дням недели). В свою очередь поезд №781/782 Киев – Черкассы также теперь будет курсировать три раза в неделю вместо 5.

Ранее "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов в Закарпатскую область. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе после того, как Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям) перевела ее из "красной" в "желтую" зону.

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