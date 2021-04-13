"Укрзалізниця" зупинила частину рейсів: куди не можна поїхати

"Укрзалізниця" в березні-квітні 2021-го внесла низку змін до розкладу руху поїздів дальнього сполучення. Ухвалили рішення тимчасово скасувати кількість рейсів до Західної України: №29/30 Київ – Ужгород (курсувало 6 вагонів із 9 вагонів, населеність на 11-25 квітня – 2%), №5/6 Ужгород – Херсон (6 вагонів із 10, населеність з 11 до 25 квітня – менш ніж 1%), №243/244 Київ – Рахів (11 вагонів із 18, населеність за 11 до 25 квітня – 7%).

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Водночас уже додано до розкладу поїзди №77/78 Харків – Маріуполь, №119/120 Львів – Запоріжжя, №719/720 Харків – Київ, а також збільшена періодичність курсування поїзда №19/20 Попасна – Київ (по парних днях тижня).

Також відзначається наявність широкого вибору альтернативних рейсів, зокрема до 15 поїздів на день різного класу в львівському напрямку. У разі скасування рейсу повертається повна вартість квитка.

"Укрзалізниця" відновила курсування низки поїздів у Закарпатську область у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації. Крім того, з причин економічної необґрунтованості з поточного тижня змінюється періодичність курсування кількох поїздів.

Так, поїзд №773/774 Київ – Шостка курсуватиме три рази в тиждень замість 5 (по 5, 6, 7 днях тижня). Зі свого боку поїзд №781/782 Київ – Черкаси також тепер курсуватиме три рази на тиждень замість 5.

Раніше "Укрзалізниця" відновила продаж квитків у Закарпатську область. Таке рішення було ухвлено в зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації в регіоні після того, як Державна комісія з питань ТЕБ та НС (техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій) перевела її з "червоної" в "жовту" зону.

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