"Укрзалізниця" ищет нового главу: кто сможет получить должность

"Укрзалізниця" (УЗ) объявила конкурс на должность постоянного главы компании и обнародовала требования к кандидату. Например, будущий руководитель должен свободно говорить на трех языках и меть опыт работы СЕО не менее 5 лет.

Кандидаты могут подавать заявки до 6 октября 2021 года, документы в этот день будут принимать до 18:00. Все правила обнародовала пресс-служба "Укрзалізниці".

Кроме заявления (на двух языках – английском и украинском), кандидат должен написать мотивационное письмо, составить резюме, предоставить копию паспорта и согласие на обработку персональных данных.

Список условий, при которых кандидат может подавать заявку и рассчитывать на ее рассмотрение:

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5 и более лет работы президентом, генеральным или исполнительным директором, председателем правления крупной компании (какая именно компания считается крупной, не уточняется);

свободное владение украинским, русским и английским языками;

безупречная деловая репутация;

наличие опыта (разумеется, успешного) в создании и реализации "сложных организационных проектов" – это, к пример, трансформация бизнес-модели предприятия, слияние-поглощение, организационная реформа и т.д.;

наличие опыта стратегического и инвестиционного планирования, а также бюджетирования на крупных предприятиях;

наличие опыта управления изменениями в регуляторной сфере.

Также есть ограничения – кандидат не должен в течение последних 5 лет быть основателем, акционером, руководителем, членом набсовета, сотрудником или представителей подсанкционного в Украине лица. Кроме того, запрещается иметь "значительные" деловые отношения с такими лицами.

С марта УЗ работает под руководством исполняющих обязанности председателя правления. Последним полноценным главой компании был Владимир Жмак. Его полномочия были досрочно прекращены. Жмак пробыл главой компании с конца августа 2020 года, то есть чуть больше полугода.

С 15 апреля по 25 августа 2020 года временным главой УЗ был Иван Юрик. 9 августа он подал в отставку, и его место занял Александр Камышин.

Камышин пробудет на должности и.о. руководителя "Укрзализныци" не дольше, чем до 31 декабря 2021 года. Если постоянного главу компании выберут раньше, то и Камышин уйдет раньше.

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