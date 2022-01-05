"Укрзалізниця" добавила почти 2 тыс. билетов на топовые рейсы

Компания "Укрзалізниця" добавила на самые популярные направления 1650 билетов. Такое решение приняли, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда 5 января.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниця". Так, более полутора тысяч мест были добавлены на направлениях:

из Киева и Харькова – в карпатском направлении дополнительных 750 мест. В частности, во Львов;

с донецкого и днепровского направлений – 150 мест в направлении Западной Украины;

с одесского направления – 240 мест в Карпаты;

с киевского на донецкое, днепровское, одесское и южное направления, а также в обратном направлении – до 500 билетов дополнительно.

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Помимо этого, "Укрзалізниця" добавила дополнительные вагоны в поезд №102/101 Киев – Херсон и №20/19 Киев – Попасная из Киева 9 и 11 января. А также обратно – 10 и 12 января. "Всего в новогодне-рождественский период путешествия по железной дороге выбрали уже более миллиона украинцев", – сообщили в компании.

Ранее "Укрзалізниця" запустила поезд по маршруту Львов – Ясиня – Львов. Так, пассажиры могут меньше чем за 5 часов доехать до станции Татаров, а затем автобусными шаттлами за 20 минут добраться до горнолыжного курорта "Буковель".

"Буковельский экспресс" будет отправляться из Львова в 06:40, а прибывать на станцию Ясиня в 12:25. Также поезд будет останавливаться в Ивано-Франковске, Яремче, Микуличине, Татарове и Ворохте.

Отмечается, что новый поезд курсирует каждый день с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022-го, кроме двух дней – 1 и 4 января. Позже "Буковельский экспресс" будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, пассажир "Укрзалізниці" пожаловался, что во время его путешествия в вагоне играла российская поп-музыка. Он обратился в компанию с просьбой предоставить проводникам инструкцию с рекомендациями относительно музыкального фона в поездах.

"Можно какой-то приказ или служебную инструкцию проводникам с рекомендацией не включать на внутривагонном радио русское радио и русскую попсу? А потом вы удивляетесь чему вам пассажиры окна бьют, в занавески жирные руки вытирают и вот это все. А это на самом деле прямое следствие такого радио", – выразил убеждение пассажир.

По его словам, в вагоне поезда играли композиции российских групп "Тату" и "Ласковый май". Он в качестве альтернативы предложил включать нормальные радиостанции, такие как "Країна ФМ", "Армия FM" и подобные. Вскоре под постом Сорочана появилась реакция "Укрзалізниці".