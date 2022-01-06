'Укрзалізниці' приостановили лицензию на перевозки: что это значит и будут ли ездить поезда

Приостановка действия лицензии "Укрзалізниці" на перевозку пассажиров и опасных грузов не означает, что по факту они действительно прекратятся. К компании есть ряд замечаний, которые она устранит в установленные сроки.

Об этом в УЗ заявили изданию LIGA.net. В Службе по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) добавили, что приостановка лицензии не означает ее отмену.

Несколько дней назад нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, которая также возглавляет временную следственную комиссию, сообщила, что с 11 января "Укрзалізниця" должна прекратить перевозки после решения контролирующего органа

По ее словам, компания не выполняет все требования по перевозке пассажиров и опасных грузов.

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Пресс-служба УЗ пояснила, что в четкие сроки все замечания будут устранены.

"Все могут спокойно планировать свои железнодорожные путешествия", – отметили там.

В свою очередь глава Укртрансбезопасности Евгений Зборовский пояснил, что лицензия УЗ на самом не отменяется. Он отметил, что при нарушениях обычно принимается решение о приостановке лицензии, однако приказ вступает в силу в случае их неисправления.

"Фактически, это предупреждение о возможной отмене лицензии, а не сама отмена", – написал он в Facebook.

В то же время Зборовский подчеркнул, что проверка завершилась 24 декабря и выявила ряд нарушений, которые не исправлялись годами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2022 года компания УЗ попала в скандал из-за русской попсы в одном из поездов.