"Укрпочта" не станет банком, а купит его: компания нашла компромисс с НБУ

"Укрпочта" не станет квазибанком, зато сможет купить уже существующий банк и включить его в свой состав. Такое решение стало компромиссом, которого почтовый оператор и Национальный банк (НБУ) достигли за несколько лет переговоров. Изначально НБУ был против выхода "Укрпочты" на банковский рынок в принципе.

О каком именно банке идет речь, пока держится в секрете. При этом в компании уверены, что Нацбанк даст согласие на сделку. Об этом заявил заместитель директора "Укрпочты" по развитию сети Дмитрий Полищук, передает "Мінфін".

"Нацбанк был категорически против того, чтобы "Укрпочта" стала квазибанком на основании специального закона... Именно поэтому мы и решили пойти по пути покупки собственного банка ", – сказал Польщук.

Видео дня

"Укрпочта" начала искать подходящее финучреждение еще в мае 2021 года. Тогда в компании заявили, что хорошим вариантом был бы небольшой банк без клиентских офисов, ведь у самой почты есть более 11 тыс. отделений по всей Украине.

"Укрпочта" впервые обратилась в Национальный банк с предложением дать ей банковскую лицензию еще в 2017 году. Нацбанк отказал, заявив что доля государства в банковской системе Украины и так велика. Но почтовый оператор не оставил попыток добиться желаемого.

В 2020 году Верховная Рада даже приняла в первом чтении законопроект № 2788-д. Документ предлагал предоставить "Укрпочте" банковскую лицензию. В таком случае "Укрпочта" смогла бы открывать банковские счета, создать свою инфраструктуру платежных терминалов, выдавать кредиты и принимать депозиты.

Это вызывало бурную реакцию в НБУ. Регулятор раскритиковал решение Рады и пообещал не допустить окончательного принятия законопроекта (что и произошло). "Это выгодно для "Укрпочты", и только для нее. Это извратит конкуренцию на рынке, ведь один из участников окажется в привелигированном положении", - заявлял тогда представитель НБУ Арсен Макарчук.

Привилегиями в Нацбанке посчитали огромное количество отделений "Укрпочты". Кроме того, в НБУ предупредили: вклады в банк-почту могут оказаться небезопасными. Регулятор засомневался, что почта сможет совладать с соблазном использовать деньги, например, на закупки материалов для основной деятельности.

Кстати, с 2021 года украинцы могут пополнять карточки Visa и Mastercard на почте. Условия зависят от банка-эмитента карты, но есть несколько общих правил:

зачислить на карту можно сумму от 50 до 4999 грн за одну операцию;

комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине станет больше оплат с помощью QR-кодов. Monobank объявил о новой услуге для бизнеса, которая в этом поможет.

Также мы выясняли, сколько переплачиваем с кредиткой ПриватБанка. Оказалось, что порой по карте насчитывают до 60% годовых, а с расчетами за границей могут возникнуть трудности.