"Укрэнерго" задолжал на балансирующем рынке уже более 13 млрд грн

Долг НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка по состоянию на 11 июня 2021 составляет 13,055 млрд грн.

Об этом сообщает агентство ExPro, ссылаясь на данные системного оператора. Согласно обнародованной информации, долг "Укрэнерго" перед сторонами, ответственными за баланс составляет 5,871 млрд грн, а перед поставщиками услуг по балансировки – 7,184 млрд грн (суммарно – 13,055 млрд грн).

Напомним, недавно ряд генерирующих компаний подали судебные иски против НЭК "Укрэнерго" с требованием погасить задолженность, сложившуюся перед компаниями за услуги на балансирующем рынке в течение 2019-2021 гг.

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По мнению экспертов рынка, промедление с решением долгов грозит сбалансированности и стабильности украинской энергосистемы, а также полноте и качеству запланированных производителями электроэнергии ремонтов оборудования для прохождения ОЗП. В профильном министерстве также назвали финансовую стабилизацию рынка электроэнергии необходимым условием стабильного отопительного сезона.