"Укрзалізниця" пустила поезд по уникальной узкоколейке: расписание рейса

"Укрзалізниця" запустила рейс пригородного поезда по уникальной узкой колее, которая соединяет Винницкую и Кировоградскую область. Это самая длинная такая колея в Европе. Поезд проезжает 78 км по маршруту Гайворон – Рудница. Курсирование началось с 14 октября и теперь будет ежедневным.

Ширина колеи на маршруте составляет всего 750 мм вместо обычных для Украины 1520 мм. Об этом сообщила пресс-служба "Укразлізниці" в Facebook.

Расписание поезда № 6273 Гайворон – Рудница:

со станции Рудница: отправление ежедневно в 04:05, прибытие в Гайворон – в 07:51, время в пути – 3 часа 46 минут;

со станции Гайворон: отправление ежедневно в 17:20, прибытие в Рудницу – в 21:03, время в пути – 3 часа 43 минуты.

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Поезд делает остановки на станциях: Передбужье, Жданов, Луговая, Осиевка, Устье, Киреевка, Бершадь, Яланец-1, Яланец-2, Пятковка, Дохно, Куреневка, Щербаково и Нефар. Локомотивом поезда является тепловоз ТУ2-071, таких в Украине осталось всего 15.

Отрезок Гайворон – Рудница является частью узкоколейки Рудница – Голованевск. Ее общая протяженность составляет 130 км. Узкоколейку построили еще в начале 20-го века. Он признана самой длинной в Европе.

Ранее она тянулась до Подгородной, но в 2001 году ту часть путей разобрали. Дело в том, что в 1980-х годах построили альтернативный маршрут с широкой колеей от Гайворона до Подгородной.

В начале 20-го века такие железные дороги на территории Украины использовались в основном для грузовых перевозок. Или же их строили в качестве временных путей, а потом разбирали. В итоге в 2000-м в Украине осталось только пять участков с узкой колеей:

"Карпатский трамвай" (Выгода – Сеничев);

"Полесский трамвай" (Антоновка – Заречное);

Боржавская узкоколейка (Виноградово – Хмельник – Иршава);

Колочавская узкоколейка (деревня-музей в Колочаве)

Гайворонская узкоколейка (Рудница – Голованевск).

Как известно, в 60% стран мира стандартная колея железной дороги имеет ширину 1435 мм. Эти пути не настолько узкие, как те, что строились в Украине в начале 20-го века. Однако они все равно уже, чем стандартные украинские пути. Широкая колея, кроме постсоветских стран, функционирует в Финляндии и Монголии.

Железные дороги с широкой колеей начали строить во времена Российской империи, а продолжили при СССР. Разница в размере с европейскими железными дорогами должна была обезопасить страну – в случае вторжения вражеские поезда не смогли бы проехать дальше границы.

Сейчас это лишь мешает международному ж/д сообщению. Поезда, которые курсируют между Украиной и Европой вынуждены менять тележку на границе, что отнимает время.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 10 октября "Укрзалізниця" запустила поезд "Интерсити" Киев – Пшемысль. Ожидается, что в 2022-м будут ездить поезда по 14 международным маршрутам.