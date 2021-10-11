'Укрзалізниця' вернула 5 поездов в Европу: куда можно поехать

"Укрзалізниця" возобновила рейсы в ряд европейских стран. По состоянию на 11 октября железнодорожное сообщение восстановлено со Словакией, Венгрией, Австрией, Молдовой и Польшей.

По информации компании, поезда будут отправляться с Киева, Чопа, Одессы и Мукачевого. Билеты можно приобрести только в железнодорожных кассах. Кроме Польши – туда билет купить можно и на сайте "Укрзалізниці". Поехать можно в:

Словакию, по маршрутам Мукачево–Кошице, Чоп–Кошице, Чоп–Чиерна над Тисой;

Венгрию и Австрию по маршруту Киев–Будапешт–Вена;

Молдову: Одесса–Кишинев;

Польшу: Киев–Перемышль. Цена билета в один конец первым классом 1 044 грн, вторым – 733 грн.

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Примечательно, что первый рейс скоростного поезда Интерсити+ по маршруту Киев–Перемышль отправился уже 10 октября. До этого поезда между Украиной и Польшей не ездили на протяжении полутора лет.

Украинцам въехать в Польшу можно при условии прохождения полного курса вакцинации одним из утвержденных в ЕС препаратов, а также наличия цифрового COVID-сертификата. Такими вакцинами являются:

BioNtech/Pfizer;

Moderna;

Astra-Zeneca;

Jonson&Jonson.

Для въезда в Молдову понадобиться COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию любым из разрешенных в Украине препаратов. Другие способы предусматривают наличие:

отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа;

отрицательного результата экспресс-теста на антиген к вирусу SARS-CoV-2, сделанного не раньше, чем за 48 часов. Сейчас в Молдове признаются все вакцины, которыми прививают в Украине.

В Австрию въезд разрешен либо при негативных тестах на COVID-19, либо при наличии сертификата о полной вакцинации против болезни одной из признанных страной вакцин. Ими являются:

BioNtech/Pfizer;

Astra-Zeneca;

Johnson&Johnson;

Moderna;

Sinopharm;

Inactivated;

Sinovac-CoronaVac.

При этом важно помнить, что украинские сертификаты вакцинации Австрией признаются. Однако только при условии их оформления на английском или немецком языках с указанием количества сделанных доз и типа вакцины.

Словакия признает все сертифицированные вакцины. Однако для въезда на ее территорию необходимо:

зарегистрироваться;

подтвердить регистрацию на границе;

быть готовыми подтвердить регистрацию во время пребывания на территории страны.

Также можно въехать и не вакцинированным гражданам. Но только при условии прохождения 14-дневной изоляции. Впрочем, ее можно прекратить, получив отрицательный результат теста RT-PCR, сделанного не раньше, чем на 5-й день.

Легче всего въехать в Венгрию. Для этого нет никаких ограничений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines запустила новый рейс между Украиной и Турцией. Стоимость билетов в один конец составит 60-70 долларов или около 2 тыс. гривен. Рейсы будут выполняться 5 раз в неделю.