Украину "залили" поддельными духами: имитировали известные мировые бренды

В Одесской области разоблачено масштабное производство полного цикла контрафактной парфюмерной продукции известных мировых брендов. Во время обысков было найдено 40 тыс. флаконов готовой фальсифицированной продукции. Изъято товаров и оборудования на 70 млн грн.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что также было изъято оборудование, обеспечивающее массовое производство:

автоматизированную установку для разлива и смешивания жидкостей;

печатный станок;

емкости с соответствующим концентратом и сырьем;

полиграфию;

упаковочную пленку;

спреи;

флаконы для разливной парфюмерии.

"Схему по производству парфюмерии осуществляла организованная преступная группа лиц, в состав которой входили уроженцы Сирийской Арабской Республики. Они оборудовали несколько мест производства и привлекли к исполнению граждан Украины. Каждому из членов группировки была отведена определенная роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: реализация продукции производилась не только на территории Одесской области, но и по всей Украине. Поддельную парфюмерию продавали оптом и в розницу через:

интернет-сайты;

телеграмм-каналы;

в торговых точках рынка "7 километр".

Как сообщал OBOZREVATEL, за год количество уголовных производств, направленных Бюро экономической безопасности в суд, увеличилось в три раза – по сравнению с началом его работы. В частности, в январе 2023 года детективы Бюро направили в суд 13 уголовных производств.

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