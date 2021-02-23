Украину "отрежут" от общей электросети с Беларусью и Россией: Кулеба назвал срок

До конца 2023 года Украина планирует "отрезаться" от общей электросети с Беларусью и Россией.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве во вторник, 23 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

"С советских времен Украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети", – заявил он.

По словам министра, после этого "любые перетекания электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными".

Кулеба отметил, что этот шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом и Литвы в частности.

В свою очередь Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить опасную атомную электростанцию ​​в Островце в Беларуси.

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