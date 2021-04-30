Украинцы смогут получать финуслуги даже в магазинах: 'слуги народа' поддержали законопроект

Депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях", который разработал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Документ меняет правила контроля за рынком небанковских финансовых услуг и должен сделать финучреждения более "прозрачными"

Изменения в законодательстве позволят оказывать финансовые услуги многим компаниям, которые не работают в этом секторе. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

К примеру, некая сеть магазинов решит, что ей выгодно самостоятельно проводить платежи клиентов без открытия счета, оказывать услуги эквайринга. Она сможет подать документы в НБУ и получить такую лицензию.

Советник председателя правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий отметил, что если сейчас предоставление финансовых услуг должно быть исключительным видом деятельности, то новый законопроект снимет это ограничение. Компании смогут осуществлять кроме финансовых услуг также иную хозяйственную деятельность.

Также расширится и возможный круг услуг от ломбардов. Они смогут делать переводы средств без открытия счета, а также обменивать валюту.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство разработает проект о "нулевой" декларации, которую предложат заполнять всем украинцам, чтобы легализовать свой доход. Вероятно, уже в 2021-м граждане будут заполнять отчеты о доходах.