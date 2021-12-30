Украинцы смогут получать "1000 грн за вакцинацию" еще в одном банке
Райффайзен Банк подключился к программе єПідтримка. Таким образом в 2022 году банк начнет выдавать своим клиентам "тысячу Зеленского за вакцинацию".
Об этом сообщила пресс-служба банка. Там отметили: для получения карты для выплаты, его клиенты должны обратиться в ближайшее отделение учреждения, либо оформить ее онлайн.
"В Райффайзен Банке теперь можно оформить карту єПідтримка и получить 1 000 грн денежной помощи за полную вакцинацию против COVID-19. После оформления карты необходимо подать заявление на выплату 1000 грн в приложении Дія. Для этого откройте приложение и в разделе "Услуги" вышлите заявление на получение помощи и выберите карту єПідтримка Райффайзен Банка", – рассказали в банке.
Подключение Райффайзен Банка к программе подтвердили и в Минцифры. На сайте "єПідтримки" учреждение уже обозначено как банк-партнер.
Первый этап выдачи выплат завершен
Первый этап программы єПідтримка завершился 29 декабря. После старта выдачи выплат (13 декабря – в тестовом режиме, 19 декабря – официально) 1 000 грн получили более 5,5 млн украинцев, заявки подали 5,7 млн. Соответствующие счета в банках открыли 6,6 млн граждан.
"По информации правительства, 35% средств [по программе єПідтримка] потратили на книжную продукцию, 32% – на посещение кинотеатров, 11% – на железнодорожные перевозки и 10% на другие направления", – приводит статистику трат украинцев пресс-служба президента Украины.
В свою очередь, в "Укрзалізниці" сообщили, что украинцы купили уже 100 тыс. билетов за "ковидную выплату" на общую сумму в 42 млн грн. "Средний чек одной транзакции составляет 420 грн", – отметили в компании.
Подавать же заявки на получение этих денег по-прежнему можно, но денег придется подождать уже до нового года. "Выплаты по программе єПідтримка продолжатся в 2022 году. Подавайте заявку в Дії и ждите 1000 гривен от государства... Тем, кто подаст заявку после 29 декабря, средства будут начислены уже в 2022 году", – сообщили в пресс-службе Дії.
Что будет с выплатами дальше
По словам министра экономики Юлии Свириденко, в дальнейшем єПідтримка претерпит ряд изменений. В частности:
с середины января 2022 года люди старше 60 лет смогут потратить деньги на лекарства в аптеках;
во 2–3 квартале 2022 года появится возможность подать заявку на получение выплат не через Дію, а в офлайн-режиме;
в программе будут участвовать новые банки. Если сейчас подключилось шесть банков, то еще 13 в процессе подключения;
банки будут выдавать пластиковые карты для єПідтримки, которыми можно будет рассчитаться не только онлайн или через Google Pay или Apple Pay, но и оффлайн без смартфона.
"Программа будет действовать в течение всего следующего года. Деньги, которые люди получат на свою карту, можно будет потратить в течение четырех месяцев с даты их получения", – рассказала она во время брифинга, который в YouTube транслировал канал "КабМин".
Как сообщал OBOZREVATEL, клиенты украинских банков стали жаловаться на задержки с выплатой "1000 грн за вакцинацию". Первыми возмутились клиенты государственного ПриватБанка, а позже оказалось, что проблемы возникли и в Monobank'e.