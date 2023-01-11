Украинцы скупают бензин и дизель для генераторов: ждать ли дефицита топлива

Активное использование генераторов не приведет к дефициту бензина и дизтоплива в Украине даже при полном блекауте. Несмотря на популярность такого вида электрогенерации, его доля в потреблении автомобильного топлива не достигает и 15%.

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К такому выводу пришли аналитики Консалтинговой группы "А-95". По их оценкам, самый высокий спрос на бензин для генераторов наблюдался в октябре-ноябре 2022 года.

Тогда пиковый спрос на бензин не превысил 6% рынка. Спрос на дизельное топливо составил 10-11% от общего объема потребления в стране.

Поэтому объем потребления горючего генераторами хоть и увеличился, но не настолько, чтобы радикально повлиять рынок. Даже в случае блекаута эксперты не видят серьезных проблем.

"Во-первых, рынок имеет потенциал увеличения поставок почти во всех направлениях. Во-вторых, в случае ухудшения ситуации с централизованным электроснабжением, очевидно, будет уменьшаться промышленная и бизнес-активность, соответственно, будет падать и потребление горючего", – считает аналитик Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

В то же время дестабилизировать рынок могут российские атаки на объекты инфраструктуры нефтепродуктообеспечения, а также изменения на топливном рынке Европы. Как отметил директор "А-95" Сергей Куюн, 8 января двумя ракетами С-300 был разрушен мини-НПЗ в Мерефе.

"Завод готовился в январе выпустить первые образцы товарной продукции. Представители предприятия говорят, что восстановление пока невозможно. Двумя неделями ранее те же С-300 прилетели на государственный Шебелинский ГПЗ (тоже Харьковская область)", – отметил Куюн.

Таким образом, враг продолжает уничтожать любые объекты инфраструктуры нефтепродуктообеспечения. Цель – оставить Украину без горючего. Кроме того, Европа готовится ко второй волне "нефтяного" эмбарго – отказу от импорта российских нефтепродуктов 5 февраля.

"Ситуация напряженная... Все очень нервничают. Многие видели инфографику, что Германия обнулила российский энергетический импорт. Это круто, но за кадром осталось то, что национализированный властями НПЗ "Роснефти" в г. Шведт в январе будет загружен на 50%, а что будет в феврале – еще вообще неизвестно", – предупредил Куюн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 9 января бензин А-95 в среднем стоил на заправках 50,67 грн за литр. Для сравнения, ровно год назад стоимость составляла 29,68 грн. То есть годовое удорожание бензина достигает 20,99 грн.

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