Украинцы резко сократили потребление газа: озвучены цифры

В 2020 году украинцы использовали 8,2 млрд куб. м газа. Для сравнения, это на 14% меньше, чем в 2019-м, когда было потреблено 9,5 млрд куб. м газа.

Потребление голубого топлива населением в 2020-м уменьшилось на 1,3 млрд куб. м, а это значит, что около $220 млн не потрачено на закупку газа. Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению со ссылкой на оперативные данные НКРЭКУ.

"Сокращение потребления газа происходит по разным причинам. На это влияют в т. ч. мероприятия по энергоэффективности. Этому способствуют и программы поддержки: "теплые кредиты", Фонд энергоэффективности, местные программы софинансирования и тому подобное. В частности, "теплыми кредитами " в прошлом году воспользовалось более 110 тыс. участников, которые инвестировали 1,04 млрд грн в энергоэффективные мероприятия", – говорится в сообщении.

Результаты ежегодной оценки работы показывают, что в среднем экономия газа частными домохозяйствами составляет около 30%. Этот положительный опыт вдохновляет других граждан также внедрять мероприятия по энергоэффективности.

Объем потребления газа бюджетными и религиозными организациями не изменился и составил в прошлом году 400 млн куб. м, как и в 2019 году. В то же время предприятия теплокоммунэнерго увеличили использование газа на 3% или на 200 млн куб. м (с 7,4 млрд куб. м за 2019 год до 7,6 млрд куб. м за 2020-й).

Напомним, что цена газа на главном спотовом хабе Европы – нидерландском TTF – выросла до максимальных за последний месяц показателей. В частности, стоимость голубого топлива с поставкой в понедельник, 15 марта, подскочила до 229 долларов за тысячу кубометров.

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