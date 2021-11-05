Украинцам дали право получать водительские удостоверения по почте

Украинцам с 5 ноября разрешили получать водительское удостоверение по почте. Заниматься доставкой будет "Укрпочта" – забрать документ можно будет в любом ее отделении, либо его принесет почтальон.

Для того, чтобы получить водительские права по почте необходимо будет сначала оформить его в электронном кабинете водителя. "При оформлении удостоверения онлайн нужно просто выбрать доставку по "Укрпочте" домой или забрать в удобное время в ближайшем отделении", – сообщает пресс-служба оператора.

Доставка осуществляется в рамках услуги "Укрпочта Експрес". Ее стоимость составляет 29–34 грн.

Впрочем, отдельно за доставку платить не придется. Она уже включена в оплату всего сервиса.

Видео дня

Максимальное время доставки водительских прав – три дня и больше. Это в случае, если пересылать их придется между областями.

Минимальное время – до двух дней. Это если доставка будет осуществляться в пределах областного центра, области и между областными центрами (между конкретно городами).

"Укрпочта" получила право повысить тарифы в среднем на 15%. Подорожают самые популярные услуги почты – отправка писем, бандеролей и посылок. Цены вырастут уже с 1 декабря 2021 года:

письмо или почтовая карточка (открытка) массой до 50 г – приоритетная отправка будет стоить 15 грн;

бандероль до 250 г – 22,5 грн;

бандероль от 250 г до 1 кг – 45 грн;

посылка без объявленной стоимости массой до 10 кг подорожает до 30 грн;

рекомендованное отправление сверх платы за массу (для писем, открыток, бандеролей) – 11 грн вместо 9,5 грн (+16%).

Для мотивирования своих сотрудников к вакцинации от COVID-19 руководство "Укрпочты" решило разыграть между уже привитыми работниками 1 млн грн. При чем принять участие в розыгрыше смогут даже те, кто привился всего 1 дозой.

Планируется, что призы получат около 400 человек. Между ними будут разыграны выплаты в 1000, 3000, 5000 и 50 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что платить за посылки "Укрпочты" в селах без интернета разрешат карточкой. Такое новшество внедрят после обновления почтовой системы. За это "Укрпочта" заплатит 8 млн грн.