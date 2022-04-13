Украинцы каждый день покупают продукты российских торговых марок: что не так с "Простоквашино" и "Балтикой"

В Украине продается 3238 продуктов, торговые марки которых принадлежат резидентам страны-агрессора России. Среди них немало товаров, которые украинцы покупают каждый день. Например, молочная продукция "Простоквашино", "Актуаль" и "Чудо", пиво "Балтика", чай Curtis и т.д. Многие из брендов уже активно перерегиструют – чтобы не платить россиянам за использование названия.

Список таких торговых марок на основе информации Укрпатента составила платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот". Среди наиболее известных торговых марок (ТМ):

детское питание "Агуша", "Засинайко", "Тема" ("Тёма");

чаи "Лисма", Curtis, "Майский";

молочные продукты "Простоквашино", "Актуаль", "Веселый молочник", "Чудо";

косметика Faberlic, "Чистая линия";

пиво "Балтика" и "Жигули";

лекарства виферон, диоксидин, реабилар;

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До начала активных боевых действий вознаграждение за использование этих торговых марок перечислялось в РФ. Однако теперь существует вариант, при котором ТМ будут перерегистрированы на новых собственников не из РФ для того, чтобы избежать санкций и продолжить работу на украинском рынке.

Такие заявки уже подаются. "С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев", – объяснил патентный поверенный Алексей Сердюк.

Таким образом, через 2 месяца, в июне, передача российских ТМ европейским или азиатским владельцам отобразится в реестре.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом 16 896 компаний в Украине и вовсе принадлежат россиянам и белорусам. В том числе это популярные чайные бренды Greenfield, TESS, "Принцесса Нури".

Их собственники – российские бизнесмены Сергей Касьяненко, Александр Евневич и члены их семей. Они входят в список богатейших граждан страны-агрессора. Мы разбирались, у кого украинцы покупают чай и почему компания с корнями в РФ продолжает работать в Украине.