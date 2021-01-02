Украинцы должны в 2021-м заполнить декларации и заплатить налоги со своих доходов: за что и сколько

Украинцы должны в 2021-м до мая (если сроки не перенесут в связи с карантином) обратиться в налоговую по месту жительства, заполнить декларации и уплатить с них 18%.

Об этом говорится в Налоговом кодексе. К примеру, если вы сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Правда, львиная доля украинцев не просто не декларируют дополнительные доходы, но даже не знают, что это нужно делать.

За что нужно платить налог

доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д) – 18%;

доход от аренды недвижимости – 18%;

прибыль от ценных бумаг – 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

подарки и не целевая благотворительность – 18%;

доход от продажи недвижимости – 5%.

В сумме за год владелец квартиры, которую он сдает за 10 тыс. грн, должен заплатить в бюджет 23 400 грн. За нарушения грозят штрафы. Если не подать декларацию вовремя, придется заплатить 51-136 грн. А за сокрытие дохода штраф может составить от 10 до 50% не уплаченной суммы (зависит от того, как долго скрывать). Ну и к тому же придется и заплатить в бюджет сам налог.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).