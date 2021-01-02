Украинцы должны в 2021-м заполнить декларации и заплатить налоги со своих доходов: за что и сколько

Александр Литвин
Александр Литвин
Рынки и компании
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Налоги в Украине

Украинцы должны в 2021-м до мая (если сроки не перенесут в связи с карантином) обратиться в налоговую по месту жительства, заполнить декларации и уплатить с них 18%.

Об этом говорится в Налоговом кодексе. К примеру, если вы сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Правда, львиная доля украинцев не просто не декларируют дополнительные доходы, но даже не знают, что это нужно делать.

За что нужно платить налог

  • доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д) – 18%;

  • доход от аренды недвижимости – 18%;

  • прибыль от ценных бумаг – 18%;

  • вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

  • подарки и не целевая благотворительность – 18%;

  • доход от продажи недвижимости – 5%.

В сумме за год владелец квартиры, которую он сдает за 10 тыс. грн, должен заплатить в бюджет 23 400 грн. За нарушения грозят штрафы. Если не подать декларацию вовремя, придется заплатить 51-136 грн. А за сокрытие дохода штраф может составить от 10 до 50% не уплаченной суммы (зависит от того, как долго скрывать). Ну и к тому же придется и заплатить в бюджет сам налог.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

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