Українці повинні в 2021-му заповнити декларації та сплатити податки зі своїх доходів: за що і скільки

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Ринки та компанії
29,1 т.
Податки в Україні

Українці повинні в 2021-му до травня (якщо терміни не перенесуть в зв'язку з карантином) звернутися до податкової за місцем проживання, заповнити декларації та сплатити з них 18%.

Про це йдеться в Податковому кодексі. Наприклад, якщо ви здаєте в оренду квартиру, раз на рік потрібно підрахувати свій дохід і сплатити з нього податок. Однак більшість українців не тільки не декларує додаткові прибутки, але навіть не знає, що це потрібно робити.

За що потрібно сплатити податок

  • дохід від незалежної професійної діяльності (перукарі, сантехніки, копірайтери тощо) – 18%;

  • дохід від оренди нерухомості – 18%;

  • прибуток від цінних паперів – 18%;

  • винагороди та інші виплати за договором – 18%;

  • подарунки та нецільова благодійність – 18%;

  • дохід від продажу нерухомості – 5%.

У підсумку за рік власник помешкання, яке він здає за 10 тис. грн, повинен сплатити до бюджету 23 400 грн. За порушення загрожують штрафи. Якщо не подати декларацію до 1 червня, доведеться сплатити 51-136 грн. А за приховування доходу штраф може становити від 10% до 50% несплаченої суми (залежить від того, як довго приховувати). Ну і до того ж доведеться заплатити в бюджет сам податок.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).

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