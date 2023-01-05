Украинцы должны платить новый налог на землю: как это делать
В Украине с 1 января 2023 года владельцы земельных паев сельскохозяйственного назначения должны уплачивать минимальное налоговое обязательство (МНО) за каждый гектар сельскохозяйственной земли. Рассчитываться оно будет – как для физических, так и юрлиц – в зависимости от ряда критериев. В частности, нормативной денежной оценки гектара.
Об этом сообщает AgroPolit.com. Там отметили, что другими критериями являются:
- суммарная площадь земли;
- число месяцев, в которые она используется.
"МНО будет рассчитываться по итогам отчетного года. ... Согласно формуле расчета, в 2022 и 2023 годах МНО будет соответствовать 4% нормативной оценки земли, а в последующие годы – 5%", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: если для конкретного участка нормативная денежная оценка не производилась, то для него будет применяться показатель по области. Однако поскольку в разных регионах страны он отличается, разным будет и минимальный уровень земельного налога.
Отдельное внимание авторы материала обратили на землю, сдающуюся в аренду. В таком случае, отметили они, "МНО оплачивает арендатор, а не собственник".
Само же МНО имеет нескольких составляющих. В частности:
- собственно, налог на землю;
- налог с дохода за продажу урожая (выращенного на этом участке);
- налог на доходы физлиц;
- военный сбор с зарплат наемных работников.
Примечательно, что уплачивать налог обязаны не все собственники и пользователи земли – только те, у кого размер участка составляет 0,5 гектара и больше. При этом это касается земли, расположенной:
- как за пределами населенных пунктов;
- так и в их пределах.
Собственники же земельных участков в населенных пунктах или дачных (садовых) кооперативах от уплаты МНО освобождаются. Также налог платить не будут те физлица, которые не получат соответствующего налогового уведомления в положенные сроки от органа контроля.
В целом же в 2023 году средний размер налога будет составлять 1,2-1,3 тыс. грн за гектар. Однако в 2024-м его размер увеличится до 1,4-1,5 тыс. грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, на конец декабря-2022 средняя цена 1 га земли в Украине составляла 47,227 тыс. грн. Дороже всего гектар стоил в Киевской области – 243,1 тыс. грн.
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