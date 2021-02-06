Украинцев ждет дешевый доллар: прогноз валют

В ближайшее время гривня сохранит достаточно сильные позиции, и при перевесе продавцов может укрепиться до 27,75 грн/долл. По данным НБУ, сейчас курс составляет 27,88 грн/долл.

Сейчас именно НБУ является ключевым покупателем, способным сдержать укрепление валюты. Об этом OBOZREVATEL сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Курс гривни в пятницу, 5 февраля, торгуется ниже отметки 27,85 грн/долл. Такая динамика наблюдается после публикации данных о том, что ВВП (Валовой внутренний продукт) Украины в 2020-м сократился на 4,2%", – говорит эксперт. Вместе с тем Минэкономики в своем обзоре экономической активности в ноябре прошлого года прогнозировало падение ВВП в 2020-м на 4,8%, а Нацбанк оценил сокращение в 4,4%.

"На рынке преобладают продавцы, при этом нерезиденты в большинстве пассивны. А вот покупателей мало, в результате чего рынок последние дни активно просаживается. Продажи валюты поддерживаются периодом налоговых выплат, а также накоплением гривни для выплат зарплат и годовых премий", – объясняет Шевчишин.

Сообщается, что рынок находится в ожидании продаж валюты аграриями, которые готовятся к посевной. Последние при сильном ослаблении доллара могут начать заводить валюту раньше, чтобы продать по более высокому курсу.

Как сообщал OBOZREVATEL: