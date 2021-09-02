Украинцев предупредили о дефиците картошки: в продажу идет даже неликвид

В Украине эксперты спрогнозировали дефицит картофеля для населения. Специалисты обращают внимание на низкий урожай и неприглядное для покупателей качество.

В частности, картофель вырос мелким – не более 30 миллиметров в диаметре. Об этом сообщает ТСН.

Ранее такой продукт отдавали на крахмал или скармливали скоту. Однако в 2021 году его вынуждены поставлять на рынок.

В то же время эксперты отмечают, что на стоимость это пока не влияет. Также специалисты надеются на урожай в северных регионах Украины.

Там в ближайшее время начнут собирать поздние сорта картофеля. После этого станет понятно: хватит ли украинских запасов или придется увеличивать импорт.

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Напомним, осенью в Украине вероятнее всего подорожают молоко и молочные продукты. Одна из причин – в этот период года уменьшаются надои молока, что и влияет на цену.

Стоимость продуктов может повыситься частично из-за инфляции. Кроме того, если в страну поступают импортные продукты, то их цена не может быть ниже, чем на внешних рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость сахара в Украине на 10-20% выше, чем в странах Европейского Союза. Главная причина – дефицит, возникший на рынке сахара в 2021-м по причине сокращения объемов производства на 34%.