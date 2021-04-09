Українцям напророкували нове зростання тарифів на мобільний зв'язок

Адміністратор спільноти MZU "Мобільний зв'язок України" Олег Свистун заявив, що в 2021 році тарифи на мобільний зв'язок неминуче будуть підвищуватися.

"Перш за все це станеться через розвиток LTE900 – цей частотний діапазон низькомаржинальний для операторів. Учасники ринку також продовжать будувати LTE1800 і LTE2600", – повідомив Свистун у коментарі UBR.

За його словами, протягом наступних кількох років операторам зв'язку потрібно буде готуватися до впровадження 5G. Це спричинить за собою інвестиції в ліцензію на частоти і покупку нового обладнання. Відповідно, можна спрогнозувати подальше зростання абонентської плати.

"У цьому році істотного подорожчання ще не було, але обов'язково буде. Оператори інвестують колосальні гроші, а інвестиції – потрібно повертати", – резюмував Свистун.

Раніше OBOZREVATEL писав, що через підвищення ціни на електроенергію, а також введення щомісячної оплати за основними пакетами – мобільним операторам рано чи пізно доведеться шукати додаткові джерела заробітку.

Ми також розібралися, чому в Україні інтернет рано чи пізно сильно подорожчає. Ринок уже перенасичений провайдерами, тому працювати за нинішніми цінами стає просто невигідно. Ера щодо дешевого інтернету добігає кінця, і вже скоро українці будуть платити більше.