В Украину завезли токсичные морепродукты из Китая: в какой области обнаружили и содержащие

В Украину ввезли опасные морепродукты, товар был обнаружен в Одесской области. В продукте зафиксировано превышение допустимого уровня кадмия.

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Товар был произведен в Китае, а доставлен в Украину из Литвы. Об этом сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области 6 марта.

Кадмий – это тяжелый металл, пары и соединения которого токсичны для организма человека. Он может вызвать повреждение легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей.

"В Главное управление поступило письмо от Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF от 18.02.2023 г. №2023.1192 относительно выявления превышения допустимого уровня кадмия в замороженном миксе морепродуктов (производитель: Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China из Литовской Республики (отправитель: UAB "Plunges kooperatine prekyba", Lithuania) в Украину (получатель: ООО "ВИЧУНАЙ-УКРАИНА", ул. Соломенская, 3, офис 6, г. Киев, 03110)", – говорится в сообщении .

В ведомстве призвали продавцов товаров в случае обнаружения этих морепродуктов уведомить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области. Адрес: г. Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6; телефон: +380487161301.

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