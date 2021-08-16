Украинцам объяснили, как отвечать на неудобные вопросы на собеседованиях

Руководитель группы рекрутинга сайта поиска работы Jooble Алиса Лаговская сообщила, что на собеседованиях мы слышим разные вопросы. В основном они касаются профессионального пути, но встречаются среди них и некорректные.

Эксперт объяснила, как вести себя в такой ситуации. Соответствующие инструкции Лаговская оставила в комментарии OBOZREVATEL.

Семейный статус. Если во время проведения собеседования рекрутер желает знать подробности вашей личной жизни, то самым корректным ответом будет уточнение, что эта информация никак не повлияет на выполнение служебных обязанностей и вы не хотели бы ее озвучивать.

Уточнение места жительства. Скорее всего такой вопрос рекрутер задает для того, чтобы сделать вывод о том удобно ли вам будет добираться до места работы. И его может оттолкнуть, если вы живете довольно далеко. Если вы действительно заинтересованы в этой работе, то заверьте, что вас не смущает длительная дорога.

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Обсуждение вопросов религии, национальности, ориентации. Такие вопросы задаются работодателем не для того, чтобы обидеть или поставить в неловкое положение. Скорее всего ваш ответ поможет понять подходите ли вы по ценностям компании.

Дети. Для рекрутера ответ на этот вопрос поможет закрыть позицию и не открывать вакансию снова через несколько месяцев, если кандидату потребуется уйти в декрет. В таком случае вы можете сказать, что на данный момент у вас в приоритете работа и решение родить ребенка или дети не повлияют на качество работы.

Кто вы по гороскопу, есть ли вредные привычки и финансовая ситуация семьи. Если эти и другие некорректные вопросы будут заданы, то самым безопасным будет ответ, что эти данные не повлияют на выполнение вами ваших обязанностей. И могут стать звоночком, стоит ли работать в такой компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зарплаты выше 100 тыс. грн могут получать программисты. К примеру, специалист, который может сам разработать продукт (Full Stack Developer) в среднем зарабатывает 150 тыс. грн.