Спрос на горючее в Украине взлетел, но цены падают: что происходит на рынке

Спрос на разные виды горючего в Украине значительно вырос, особенно на дизельное топливо (ДТ). В то же время цены хоть и медленно, но снижаются. Частично причиной стало наступление весны – периода активного потребления нефтепродуктов.

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Сейчас активизируется бизнес и аграрии. Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко.

При этом цены на заправках очень медленно снижаются. Дизтопливо, например, дешевеет на 1 грн в неделю.

На европейском рынке происходит падение цен на нефть и, соответственно, нефтепродукты. Также влияние на рынки может оказать крах американского Silicon Valley Bank.

"Один из крупнейших американских банков "лопнул", неизвестно, как это отразится на финансовом рынке и вообще на экономическом фронте Америки и мира. Информация о банке появилась в понедельник, сегодня среда – нефть продолжает падать. На такие сигналы нельзя не учитывать, потому что подобное уже было в 2008 году, когда рынок недвижимости в Штатах начал сыпаться и финансовые учреждения там закрывалось, то есть было начало кризиса. Может быть повторение", – сказал эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине исчез дефицит горючего – более того, наметился стойкий тренд по его удешевлению. В частности, с начала года бензин потерял около 10% стоимости.

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