Украинцам будут бесплатно искать работу за границей: принят законопроект

Агентствам по трудоустройству украинцев за границей запретят брать деньги с соискателей. Все комиссии, гонорары и другие вознаграждения такие фирмы должны будут получать от работодателей.

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Соответствующий законопроект № 2365 депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении (за – 268 нардепов). В первом чтении законопроект был принят еще в 2020 году.

Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский. Новые нормы вступят в силу через три месяца после публикации закона в официальной прессе.

Предполагается, что новые требования позволят защитить украинцев от мошенников. Сейчас они под видом поиска работы за границей берут залог и пропадают со связи. Таким образом, жертвы остаются и без трудоустройства, и без денег. Обычно речь идет о суммах в 300-600 евро (12-24 тыс. грн).

Кроме того, рекрутеров обяжут предоставлять соискателям целый пакет документов перед выездом за границу. Это позволит работникам не оказаться "на улице" после прибытия в чужую страну.

Правило распространяется как на юридических лиц, так и на физлиц-предпринимателей. За попытку взять залог им будет грозить до 68 тыс. грн штрафа.

Кроме того, закон призван в целом навести порядок на рынке агентств по трудоустройству. Предполагается, что фирмы будут внесены в специальный реестр, а их деятельность будет проверяться. Если компания будет работать без внесения в реестр, такая деятельность будет считаться незаконной.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам в ЕС предлагают работу с зарплатой от 34 тыс. до 72,2 тыс. грн в месяц без особых навыков. При этом количество вакансий значительно сократилось.

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